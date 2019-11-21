В Прикамье волки разодрали собаку

СЕГОДНЯ 08:23 2019-11-21T08:23:56+03:00

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- Сегодня утром в 10:00 шла в садик и обнаружила чью-то рыжую разодранную собаку, - написала в социальных сетях жительница поселка Усть-Черная.

Останки собаки нашли в снегу в понедельник, 18 ноября. Волки отгрызли псу голову. По сообщению местных жителей, собака была домашняя и принадлежала жителю поселка.

Происшествие повергло людей в ужас.

- Скоро и на людей начнут бросаться! - пишут местные жители.

Люди боятся за свою жизнь и здоровье.

Это далеко не единичный случай в Пермском крае. Так, в Чердынском районе волки уже свободно разгуливают по населенным пунктам и бросаются на собак.

ИСТОЧНИК KP.RU