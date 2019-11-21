В Прикамье волки разодрали собаку
- Сегодня утром в 10:00 шла в садик и обнаружила чью-то рыжую разодранную собаку, - написала в социальных сетях жительница поселка Усть-Черная.
Останки собаки нашли в снегу в понедельник, 18 ноября. Волки отгрызли псу голову. По сообщению местных жителей, собака была домашняя и принадлежала жителю поселка.
Происшествие повергло людей в ужас.
- Скоро и на людей начнут бросаться! - пишут местные жители.
Люди боятся за свою жизнь и здоровье.
Это далеко не единичный случай в Пермском крае. Так, в Чердынском районе волки уже свободно разгуливают по населенным пунктам и бросаются на собак.
ИСТОЧНИК KP.RU