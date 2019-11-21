2019-11-21T08:23:56+03:00
Происшествия

В Прикамье волки разодрали собаку

Животному отгрызли голову
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Фото: "Подслушано Усть-Черная"Фото: "Подслушано Усть-Черная"
Изменить размер текста:

- Сегодня утром в 10:00 шла в садик и обнаружила чью-то рыжую разодранную собаку, - написала в социальных сетях жительница поселка Усть-Черная.

Останки собаки нашли в снегу в понедельник, 18 ноября. Волки отгрызли псу голову. По сообщению местных жителей, собака была домашняя и принадлежала жителю поселка.

Происшествие повергло людей в ужас.

- Скоро и на людей начнут бросаться! - пишут местные жители.

Люди боятся за свою жизнь и здоровье.

Это далеко не единичный случай в Пермском крае. Так, в Чердынском районе волки уже свободно разгуливают по населенным пунктам и бросаются на собак.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми заблокируют шесть интернет-сайтов с запрещенной информацией
Больше бонусов для абонентов Tele2 в Перми
В Пермском крае на пожаре погиб мужчина
"Пустите, я не за справкой". Толпы пермяков грозятся выломать двери в наркодиспансере
Первые «Ласточки» из Перми в Екатеринбург запустят в декабре
Пермяк победил на всероссийском конкурсе «Воспитатель года-2019»
Презентацию нового дома от ПЗСП посетило более 200 человек
Юный телеведущий из Перми победил на Международном конкурсе
В выходные в Перми откроется каток «Юность»
МЧС предупреждает: в Пермском крае возможен сильный гололед
В Прикамье разыскивают 18-летнего парня
Из-за резкого похолодания в Перми застыло Камское водохранилище
В Пермском крае жителя «оторванной от Большой земли» деревни пришлось экстренно эвакуировать на вертолете
В Перми отказывались признать ветхие дома аварийными
Сотрудники ФСБ провели обыски в пермском департаменте градостроительства и архитектуры
«УРАЛХИМ» поддержал проведение международной конференции почвоведов
В центре Кунгура восстановили отопление после аварии на теплотрассе
В Перми с поезда сняли двух дебоширов