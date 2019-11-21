В выходные в Перми откроется каток «Юность»

СЕГОДНЯ 07:45 2019-11-21T07:45:56+03:00

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В субботу, 23 ноября, в Перми открывается открытый каток на стадионе «Юность». Погода была подходящей для заливки. Первый лед уже готов встретить пермяков.

Покататься можно будет в субботу с 16:00 - 22:00, в воскресенье с 15:00 - 22:00. Выход на лед для взрослого человека со своими коньками будет стоить 200 рублей за 1 час. Прокат обойдется в 100 рублей.

Также действует система скидок. Дети, студенты и пенсионеры могут кататься за 150 рублей. Кроме того, можно приобрести семейный абонемент на двух взрослых и двух детей за 500 рублей.

Вот-вот откроет свои двери каток на стадионе «Трудовые резервы». Работы ведутся и днем, и ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU