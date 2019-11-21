В Прикамье разыскивают 18-летнего парня
В Пермском крае почти месяц ищут 18-летнего парня. Матвей Лялин последний раз выходил на связь с родными 25 октября. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.
Поисковый отряд «Лиза Алерт» может находиться в Перми или Екатеринбурге.
Приметы Матвея Лялина: рост около 176-178 сантиметров, среднего телосложения, тёмно-русые волосы, серые глаза.
Особая примета: носит бороду.
Был одет: в темно-синюю куртку, джинсы болотного цвета, серо-голубую двустороннюю шапку, светлые ботинки, с собой чёрный рюкзак.
Если вы видели 18-летнего Матвея Лялина или знаете что-либо о его местонахождении, просьба сообщить по телефонам: 88007005452 или 02 (102 с мобильного).
ИСТОЧНИК KP.RU