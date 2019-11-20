2019-11-20T19:44:10+03:00
Общество

В Пермском крае жителя «оторванной от Большой земли» деревни пришлось экстренно эвакуировать на вертолете

У мужчины были признаки нарушения мозгового кровообращения
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: «Авиакомпания «СКОЛ»Фото: «Авиакомпания «СКОЛ»
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Деревня Поморцево находится на северо-западе Пермского края. Она оторвана от «Большой земли» и добраться до нее можно только по воздуху. Поэтому когда у 65-летнего жителя деревни обнаружились признаки острого нарушения мозгового кровообращения, доставлять его в больницу пришлось с помощь вертолета санавиации «МИ-8».

- Вертолет сел в поле, дальше врачи на снегоходе добрались до пациента, оказали ему помощь и также на снегоходе доставили мужчину до вертолета, - рассказали в Минздраве Пермского края. - Пациент доставлен в региональный сосудистый центр ГКБ№ 4 Перми, где сейчас за его жизнь борются специалисты.

Мужчина провел на борту вертолета 40 минут, все это время за его состоянием следили врачи авиамедицинской бригады отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи Пермской краевой клинической больницы.

- Перевозка пациента требовала особой аккуратности, по маршруту присутствовали зоны турбулентности, поэтому нам приходилось уделять особое внимание пилотированию, чтобы не растрясти пациента, - прокомментировал второй пилот вертолета «МИ-8» Тагир Шарифуллин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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