Сотрудники ФСБ провели обыски в пермском департаменте градостроительства и архитектуры
Сотрудники ФСБ проводят оперативно-розыскные мероприятия в департаменте градостроительства и архитектуры Перми. Как сообщает КоммерсантЪ-Прикамье, силовиков заинтересовали соглашения, которые планируется заключать с застройщиками. Согласно этим документам, если строители при возведении здания решат превысить высотность, разрешенную в данном районе, они будут обязаны либо построить школы и детские сады, либо перечислить в бюджет «добровольные пожертвования» в размере 4 тысяч рублей за квадратный метр.
Проект соглашения был одобрен в первом чтении Пермской городской думой на пленарном заседании 19 ноября.
В управлении ФСБ по Пермскому краю данную ситуацию не прокомментировали.
ИСТОЧНИК KP.RU