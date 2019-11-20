Сотрудники ФСБ провели обыски в пермском департаменте градостроительства и архитектуры

СЕГОДНЯ 18:38 2019-11-20T18:38:30+03:00

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Сотрудники ФСБ проводят оперативно-розыскные мероприятия в департаменте градостроительства и архитектуры Перми. Как сообщает КоммерсантЪ-Прикамье, силовиков заинтересовали соглашения, которые планируется заключать с застройщиками. Согласно этим документам, если строители при возведении здания решат превысить высотность, разрешенную в данном районе, они будут обязаны либо построить школы и детские сады, либо перечислить в бюджет «добровольные пожертвования» в размере 4 тысяч рублей за квадратный метр.

Проект соглашения был одобрен в первом чтении Пермской городской думой на пленарном заседании 19 ноября.

В управлении ФСБ по Пермскому краю данную ситуацию не прокомментировали.

ИСТОЧНИК KP.RU