«УРАЛХИМ» поддержал проведение международной конференции почвоведов

СЕГОДНЯ 15:35 2019-11-20T15:35:29+03:00

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Сегодня в Пермском государственном аграрно-технологическом университете начала работу Международная научная конференция «Актуальные проблемы почвоведения, агрохимии и экологии в природных и антропогенных ландшафтах» (I Никитинские чтения). Она продлится до 22 ноября.

В рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ – образование и наука» химический холдинг стал спонсором конференции. На её открытии с приветственным словом выступила Валерия Добровольская, специалист отдела агрономического сопровождения АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

- Компания «УРАЛХИМ» не только производит удобрения, но и сопровождает аграриев на пути к высоким урожаям. Специалисты отдела агрономического сопровождения клиентов проводят агроиспытания на полях, составляют системы питания сельскохозяйственных культур и дают агрономические рекомендации. Для этого очень важно следить за исследованиями учёных-почвоведов и участвовать в таких конференциях.

На конференции собрались учёные из ведущих аграрных вузов России и мира. Выступить с докладами в Пермь приехали почвоведы из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Барнаула, Тюмени, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и других городов нашей страны, а также из Канады, Турции, Ирана, Венгрии, Беларуси и Азербайджана. На семи секциях они обсудят аспекты эволюции и деградации почв в разных уголках планеты, поделятся опытом по увеличению плодородия земель.

Ахмед Мермут, профессор кафедры почвоведения Университета Харран, Шанлыурфа, Турция:

- Уже очень много лет я изучаю вопросы производства питания, которые так актуальны для растущего населения Земли. Россия тратит на покупку еды за рубежом десятки миллионов долларов в год, а могла бы производить и экспортировать продукты питания в таких же объёмах. У страны есть для этого все возможности и ресурсы. Нужно слушать рекомендации учёных, перенимать лучшие мировые практики по ведению сельского хозяйства и заботиться о качестве производимых продуктов.

Завтра на секции «Геоинформационные системы в почвоведении, агрохимии, экологии» химический холдинг «УРАЛХИМ» представит экспертам свою дочернюю компанию «Диджитал Агро». Она создана для внедрения в сельское хозяйство цифровых технологий, которые дают возможность аграриям быстро и качественно повышать плодородность своих земель. Digital Agro - платформа, которая предлагает широкий спектр таких решений для агропромышленного комплекса и работает по модульному принципу.

Международная конференция по почвоведению «Никитинские чтения» проводится в Перми впервые. Она названа в честь Василия Никитина – первого заведующего кафедрой почвоведения на агрономическом факультете пермского университета. Учёный создал и возглавил её в 1923 году.