В Перми с поезда сняли двух дебоширов

СЕГОДНЯ 14:56 2019-11-20T14:56:02+03:00

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Путешествие в Тюмень для двух пассажиров поезда «Санкт-Петербург - Тюмень» закончилось в Перми. В ночь с 18 на 19 ноября мужчин сняли с поезда и доставили в отделение полиции.

Только сев в поезд, 30-летний житель Республики Саха и 31-летний житель Кирова начали выпивать. Сначала мужчины веселились в вагоне-ресторане, а после переместились в купе. Мужчины громко разговаривали и ругались матом. И, несмотря на неоднократные замечания проводника и пассажиров, продолжали распитие спиртного.

Когда поезд прибыл на станцию Пермь-2, дебоширов сняли с поезда.

Аналогичная ситуация произошла в тот же день в другом поезде. Жителя Курской области сняли с поезда за неадекватное поведение.

ИСТОЧНИК KP.RU