Горожанам предлагают проголосовать за пермские бренды

СЕГОДНЯ 12:22 2019-11-20T12:22:13+03:00

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С 15 по 24 ноября открыто голосование по определению брендов Пермского края как среди товаров, так и в числе услуг: https://pokupaypermskoe.ru/opros.

В long-листе – 41 торговая марка и компания, которые разделены на три группы: продовольственные товары, промышленные товары и услуги для населения. В каждой категории вы можете выбрать от 1 до 3 номинантов. По итогам ваших оценок (подсчётом большинства голосов) в каждой номинации списка останется всего 3 участника, из которых экспертное жюри выберет победителей. Итоги голосования будут подведены в начале декабря экспертным жюри.

Кого из производителей уникальных, высококачественных продовольственных товаров, промышленных товаров и услуг для населения включать в список для голосования, определили 12 ноября, на площадке Пермской торгово-промышленной палаты на заседании экспертного совета конкурса «Пермский бренд». В рамках рабочей встречи был определен предварительный список (long-list) организаций и индивидуальных предпринимателей Пермского края, которые будут претендовать на общественное признание, и после успешного прохождения всех этапов конкурса смогут представлять регион на российском и международном рынках.

Ваш голос станет символом общественного признания и поможет продвижению продукции и услуг лучших пермских производителей!

Справочная информация:

Конкурс «Пермский бренд» организован впервые в 2018 году в рамках проекта «Покупай пермское» Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края и Союзом «Пермская торгово-промышленная палата». По итогам конкурса будут названы три победителя, награждение которых состоится 5 декабря на Инициативном форуме «Бизнес зовёт».