На пермской эспланаде начали устанавливать новую елку

СЕГОДНЯ 12:12 2019-11-20T12:12:25+03:00

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Пермь готовится к Новому году и постепенно преображается. На улицах уже установили световые инсталляции, а сегодня начали развешивать украшения в сквере на Комсомольском проспекте.

Сегодня же начали собирать новую елку. Она будет достигать 30 метров в высоту. Ель разработана по специальному уникальному по архитектуре и техническому исполнению дизайн-проекту. Елка будет иметь особое оформление, максимально приближенное к форме натуральной ели. Конструкция ели предусматривает возможность изменять ее размер и высоту, дополнять декор. Проект включает не только ель, но и ее украшения

Главной новогодней красавице уже начали выбирать имя. Старую елку звали Галина Леонидовна, а у новой еще нет имени.

ИСТОЧНИК KP.RU