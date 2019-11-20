2019-11-20T12:07:08+03:00
Происшествия

В Перми мужчина грабил женщин, а на украденные деньги - путешествовал

Полицейский ищут потерпевших от рук злоумышленника
Лилия Абибулаева
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Фото: Instagram @police_prmФото: Instagram @police_prm
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В Перми за грабеж задержали ранее судимого 29-летнеего местного жителя. Злоумышленника подозревают в серии нападений на пенсионерок.

На счету пермяка, как минимум, 10 эпизодов. В вечернее время он нападал на женщин пожилого возраста, чтобы его не могли догнать и оказать сопротивление. Чаще всего мужчина нападал со спины, но мог и пойти на встречу, начать разговор, а потом выхватить сумку и скрыться.

В полиции сообщают, что на украденные деньги злоумышленник путешествовал. Сначала он поехал в Москву, погуляв по столице, направился в Нижний Новгород.

Сотрудники полиции просят пострадавших от рук злодея откликнуться. Контактный телефон для граждан, опознавших преступника: 8-999-36-35-485 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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