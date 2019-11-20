2019-11-20T10:57:02+03:00
Общество

Россельхозбанк объявил финансовые результаты за 9 месяцев 2019 года по МСФО

Кредитный портфель Группы за отчетный период увеличился на 6,9%
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--Фото: Василий Вахрин
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«Россельхозбанк» опубликовало промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 9 месяцев 2019 года. Результаты деятельности Группы за 9 месяцев 2019 года демонстрируют положительную динамику — рост кредитного портфеля как в корпоративном, так и в розничном бизнесе, расширение объемов привлеченных ресурсов от основных клиентских сегментов, наращивание собственных средств и чистой прибыли Группы. Улучшению ключевых показателей в том числе способствовало поступательное развитие операций Группы в 3 квартале 2019 года. Кредитный портфель Группы (до вычета резервов) за отчетный период увеличился на 6,9% (+157,4 млрд рублей) и составил 2,448 трлн рублей. Кредитный портфель юридических лиц (включая кредиты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток) вырос относительно конца 2018 года на 7,1% (+131,7 млрд рублей) и составил 1,988 трлн рублей. Ссудная задолженность физических лиц увеличилась за 9 месяцев 2019 года на 5,9% (+25,7 млрд рублей) до 459,9 млрд рублей. Размер активов Группы на конец отчетного периода составил 3,091 трлн рублей. За 3 квартал 2019 года активы Группы увеличились на 3,7% (+109,5 млрд рублей). За 9 месяцев 2019 года депозиты и остатки на счетах клиентов выросли на 13 млрд рублей (+0,5%) и составили 2,434 трлн рублей. За 3 квартал 2019 года средства юридических лиц увеличились на 5,4% (+66,2 млрд рублей). Депозиты и остатки на счетах физических лиц выросли с начала года на 101,9 млрд рублей (+9,8%) до 1,137 трлн рублей. При этом остатки на текущих и расчетных счетах клиентов Группы увеличились за отчетный период на 20,5% до 340,6 млрд рублей. Доля клиентских средств в общем объеме привлеченных ресурсов возросла на конец 3 квартала 2019 года до 83,4% по сравнению с 81,7% на конец 2018 года. Соотношение кредитов и депозитов (loan-to-deposit ratio) на 30 сентября 2019 года составило 100,6%. Чистый процентный доход несущественно сократился (-1,1%) по сравнению с результатом за 9 месяцев прошлого года до 54,4 млрд рублей, что связано c ростом стоимости процентных пассивов в первом полугодии текущего года в условиях сложившейся рыночной конъюнктуры. Чистый комиссионный доход Группы за 9 месяцев 2019 года составил 15,9 млрд рублей. Отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов (Cost/Income) составило за 9 месяцев 2019 года 51,9%. Чистая прибыль Группы по итогам 9 месяцев 2019 года составила 4,3 млрд рублей по сравнению с убытком в размере 9,6 млрд рублей годом ранее. На 30 сентября 2019 года капитал Группы (по балансу) составил 172,8 млрд рублей против 151,7 млрд рублей на конец 2018 года, увеличившись на 13,9%. Рост капитала Группы связан с взносом во 2 квартале 2019 года средств федерального бюджета в уставный капитал на сумму 15 млрд рублей, а также капитализацией прибыли Группы за 9 месяцев 2019 года в размере 4,3 млрд рублей.

В течение 9 месяцев 2019 года показатель достаточности капитала Н1.0 поддерживался на комфортном уровне и составил 15,02% на 01.10.2019.

«По итогам третьего квартала 2019 года РСХБ показал положительную динамику по основным показателям деятельности. Во многом это результат планомерной системной работы команды Группы в течение последних лет. Но главным результатом для РСХБ остается рост сельхозпроизводства и увеличение товарной массы. А с прошлого года еще и растущий объем экспорта аграрной продукции. Мы гордимся тем, что наша работа способствует повышению доходности и финансовой устойчивости АПК страны. В планах Группы наращивание долгосрочных вложений в отрасль, расширение продуктовой линейки, а также поддержка сельхозпроизводителей, деятельность которых ориентирована на экспортные поставки», — подчеркнул Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Кирилл Лёвин.

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