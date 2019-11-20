Глава Перми Дмитрий Самойлов проведет прямой эфир в Instagram
Дмитрий Самойлов в очередной раз проведет прямой эфир в Instagram-аккаунте. Об этом мэр сообщил на своей страничке в социальной сети.
Оналайн-встреча состоится в четверг, 21 ноября, с 19:00 -20:00. Дмитрий Самойлов призвал пермяков оставлять вопросы под последним постом.
Жители города уже начали оставлять комментарии. Больше всего пермяков интересует проблема пробок, запуск автобусов в отдаленные районы, обустройство остановочных пунктов, запуск «Ласточки» по маршруту Пермь-Екатеринбург и стоимость новой новогодней елки. На данный момент пермяки оставили 78 комментариев.
ИСТОЧНИК KP.RU