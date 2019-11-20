"Вы красотка!" Екатерина Шпица покорила подписчиков фото в одном пальто

СЕГОДНЯ 07:41 2019-11-20T07:41:17+03:00

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Актриса Катерина Шпица - активный пользователь Instagram. Своим подписчикам она рассказывает и о работе, и о путешествиях, и о сыне. Сегодня Катерина поделилась фото с обложки журнала «Атмосфера», на котором она предстала обнаженной только в одном пальто.

katerinashpitsa Екатерина Шпица покорила подписчиков фото в одном пальто

В подписи к фото Екатерина рекомендовала подписчикам согревать друг друга, ведь уже почти наступила зима.

Пост имел большой успех у подписчиков актрисы. Поклонники оставили около сотни восторженных комментариев с признаниями в любви, пожеланиями успешных и интересных ролей и, конечно, с комплиментами красоте, нежности и грации Екатерины.

ИСТОЧНИК KP.RU