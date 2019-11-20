В Перми пройдет школьный фестиваль языков

СЕГОДНЯ 07:24 2019-11-20T07:24:52+03:00

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В середине декабря в Перми пройдет уникальный школьный фестиваль языков. По словам организаторов, аналогов у фестиваля нет ни в Перми, ни в Пермском крае.

Основная цель - знакомство школьников с языками мира и приобщение к лингвострановедческим знаниям, воспитание межэтнического и межконфессионального взаимопонимания.

Пятый пермский фестиваль языков пройдет 17 декабря в 14:00 во Дворце Культуры студентов в ПГНИУ. В этом году основная тема фестиваля - языки народов Прикамья.

В фестивале примут участие школьники 8-11 классов, представители культурных автономий Пермского края. Все участники получат памятные подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU