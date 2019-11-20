2019-11-20T06:32:53+03:00
Спорт

«Молот-Прикамье» одержал победу над «Рязанью» на выезде

Матч закончился со счетом 4:1
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Очередную серию выездных матчей пермяки начали с победы. Во вторник, 19 ноября, «Молот» встречался с «Рязанью». Пермяки обыграли хозяев со счетом 4:1. После матча пермская команда поднялась в турнирной таблице на 11 место. Сейчас в сумме у «Молота» 28 очков.

Первую шайбу забросил капитан команды - Станислав Тунхузин, также отличились Денис Скатов, Александр Куваев и Дмитрий Воробьев.

- Хорошая игра, хорошая самоотдача нашей команды, хорошие голы – и большинство сработало, и в равных составах. Приятно, что набираем ход после тяжелых стыковых матчей с «Нефтяником» и «Торосом». Рад, что приобретаем уверенность в своих силах. Двигаемся дальше, - отметил главный тренер Павел Десятков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из ДТП с автобусом в Перми образовалась огромная пробка
«Ушел в школу и пропал». В Перми разыскивают 15-летнего подростка
«Слетел в кювет и врезался в опору ЛЭП». В ДТП на трассе в Прикамье погиб мужчина
"Вы красотка!" Екатерина Шпица покорила подписчиков фото в одном пальто
В Перми пройдет школьный фестиваль языков
Власти Перми планируют закупить 28 трамваев и 92 автобуса в 2020 - 2021 года
Директор прикамской школы незаконно отдала спортзал частному лицу
Солдатам в Пермском крае решили выдать полушубки и валенки
В Чебаркуле при странных обстоятельствах пропал солдат из Прикамья
В Прикамье риэлтор оставляла клиентов без квартир и материнского капитала
Самолет из Перми не смог приземлиться в Ростове-на-Дону из-за тумана
"На него смотреть страшно было". Волонтеры спасают алабая, которого забрали у хозяев-алкоголиков
В Перми в 2020 году могут запустить автобус по улице Монастырской
"Школьницу покусали - все было в крови". Жители Березников просят отловить стаю собак, терроризирующих дом
На второй этап реконструкции пермского аэропорта планируют выделить 4,9 миллиардов рублей
В Перми на стадионе «Трудовые резервы» начали заливать лед
В Перми выбирают имя новой новогодней елке
«Заставляли покупать счетчики». В Прикамье осудили лжегазовиков
МЧС предупреждает: в Пермском крае ожидается похолодание до - 33 градусов
В Перми осудили мужчину, который украл телефон у сотрудницы службы доставки еды
В Перми количество отравившихся после посещения городских кафе выросло до 35 человек
Пермяк заплатил долг, чтобы не расставаться с дорогостоящим гаджетом