«Молот-Прикамье» одержал победу над «Рязанью» на выезде

СЕГОДНЯ 06:20 2019-11-20T06:32:53+03:00

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Очередную серию выездных матчей пермяки начали с победы. Во вторник, 19 ноября, «Молот» встречался с «Рязанью». Пермяки обыграли хозяев со счетом 4:1. После матча пермская команда поднялась в турнирной таблице на 11 место. Сейчас в сумме у «Молота» 28 очков.

Первую шайбу забросил капитан команды - Станислав Тунхузин, также отличились Денис Скатов, Александр Куваев и Дмитрий Воробьев.

- Хорошая игра, хорошая самоотдача нашей команды, хорошие голы – и большинство сработало, и в равных составах. Приятно, что набираем ход после тяжелых стыковых матчей с «Нефтяником» и «Торосом». Рад, что приобретаем уверенность в своих силах. Двигаемся дальше, - отметил главный тренер Павел Десятков.

ИСТОЧНИК KP.RU