Солдатам в Пермском крае решили выдать полушубки и валенки

СЕГОДНЯ 20:38 2019-11-19T20:38:43+03:00

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Резкое похолодание на Урале заставило командование Центрального военного округа задуматься о здоровье солдат. В штабе округа объявили, что служба на территории Прикамья, а также в Свердловской, Челябинской и Курганской областях будет проходить в особом режиме.

В частности, караульных будут одевать в зимнюю одежду.

- Военнослужащим, несущим гарнизонную и караульную службу, будут выдавать полушубки, подшлемники, валенки и меховые рукавицы, также для них организуют дополнительное питание, - сообщили в пресс-службе штаба округа. - Кроме того, на полигонах ЦВО развернули более ста пунктов обогрева личного состава, где военнослужащие могут получить горячий чай и бутерброды. При выезде автотранспорта из парков будут проверять, насколько надежно в автомобиле работает система отопления.

ИСТОЧНИК KP.RU