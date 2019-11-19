Солдатам в Пермском крае решили выдать полушубки и валенки
Резкое похолодание на Урале заставило командование Центрального военного округа задуматься о здоровье солдат. В штабе округа объявили, что служба на территории Прикамья, а также в Свердловской, Челябинской и Курганской областях будет проходить в особом режиме.
В частности, караульных будут одевать в зимнюю одежду.
- Военнослужащим, несущим гарнизонную и караульную службу, будут выдавать полушубки, подшлемники, валенки и меховые рукавицы, также для них организуют дополнительное питание, - сообщили в пресс-службе штаба округа. - Кроме того, на полигонах ЦВО развернули более ста пунктов обогрева личного состава, где военнослужащие могут получить горячий чай и бутерброды. При выезде автотранспорта из парков будут проверять, насколько надежно в автомобиле работает система отопления.
ИСТОЧНИК KP.RU