2019-11-19T16:21:04+03:00
Общество

В Прикамье риэлтор оставляла клиентов без квартир и материнского капитала

Она, например, обобрала двух мамочек с малолетними детьми
Андрей МАТЛИН
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В конце концов черную риэлторшу все же задержали.В конце концов черную риэлторшу все же задержали.
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41-летняя жительница Краснокамска стала оказывать риэлторские услуги. Ее клиентов не смущало то, что ранее она была судима. Торговка недвижимостью предлагала разменять квартиры, а в итоге присваивала и жилье, и деньги.

- Пользуясь юридической некомпетентностью клиентов, она склоняла их к заключению сделок, - объяснили в ГУ МВД по Пермскому краю. - Потерпевшие были уверены, что риэлтор действует в их интересах, но это было не так. В итоге она становилась собственницей их квартир и денежных средств. Так, две женщины, имеющие несовершеннолетних детей, лишились из-за нее средств материнского капитала.

Краснокамские следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного по статье о мошенничестве в крупном размере, и скоро обвиняемая окажется на скамье подсудимых. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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