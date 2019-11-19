2019-11-19T15:51:14+03:00
Происшествия

Самолет из Перми не смог приземлиться в Ростове-на-Дону из-за тумана

Его направили в Краснодар
Андрей МАТЛИН
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Над аэропортом южной столицы - густой туман. Фото: архив "КП"-Ростов-на-Дону".Над аэропортом южной столицы - густой туман. Фото: архив "КП"-Ростов-на-Дону".
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Над аэропортом "Платов" в Ростове-на-Дону повис густой туман. Из-за экстремальных метеорологических условий он перестал принимать авиалайнеры.

Не смог приземлиться и самолет, следовавший авиарейсом Пермь – Нижний Новгород – Ростов-на-Дону, который должен был сесть в 13.10. Какое-то время он кружил над городом, затем его направили в Краснодар.

Как отмечают ростовские метеорологи, в ближайшие дни туман над городом не рассеется, к тому же по ночам ожидаются заморозки. Так что погода по-прежнему будет оставаться нелетной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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