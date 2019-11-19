2019-11-19T14:48:28+03:00
Происшествия

"Школьницу покусали - все было в крови". Жители Березников просят отловить стаю собак, терроризирующих дом

По словам местных жителей, недавно они напали еще и на второклассника
Алиса СОКОЛОВА
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--Фото: Василий Вахрин
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Жители одного из домов по улице Мира в Березниках просят отловить стаю собак.

- Они уже недели три живут у дома, прямо под балконами, - говорит местная жительница Наталья. - Я, муж и моя 16-летняя дочка Алина выходим из дома только с отпугивающими баллончиками - очень страшно с ними столкнуться. Дочери не повезло - на прошлой неделе стая ее окружила, а одна собака вцепилась зубами в ее ногу. Алина была в одних колготках, поэтому рана оказалась глубокой, со следами от клыков. Все было в крови. Сразу после случившегося мы съездили в травмпункт, рану обработали.

Наталья волнуется, что жертвой стаи может стать кто-то еще. По словам женщины, в прошлую пятницу та же собака напала еще и на мальчика-второклассника, который шел по двору. Его спасла прохожая.

- Я обращалась за помощью, но все бесполезно, - говорит она. - Хотелось бы, чтобы нашли деньги на отлов стаи и отвезли собак в приют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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