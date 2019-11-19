На второй этап реконструкции пермского аэропорта планируют выделить 4,9 миллиардов рублей
Работы будут проводиться в 2020 - 2024 года
-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Во время визита заместителя Правительства РФ Виталия Мутко власти Пермского края озвучили планы по второму этапу реконструкции аэропорта. Работы планируется провести в 2020-2024 годах.
Издание «Business Class» сообщает, что работы оценили в 4,9 миллиардов рублей. В планах отремонтировать взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки, светосигнальное оборудование и ограждения. Также краевые власти намерены выполнить требования транспортной авиационной безопасности.
На реализацию проекта могут направить средства из федерального бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU