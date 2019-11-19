В Перми на стадионе «Трудовые резервы» начали заливать лед

СЕГОДНЯ 14:07 2019-11-19T14:24:53+03:00

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В Перми начали заливать первый каток. Лед на стадионе «Трудовые резервы» начали 14 ноября.

Издание «Мой города - Пермь» сообщает, что работы продолжаются и при минусовой температурах. Лед заливают и днем и ночью.

- Зима возвращается, температура воздуха приходит в норму. Продолжаем заливать лед, - сообщают в администрации стадиона.

И действительно в Пермский край пришла самая благоприятная погода для заливки катка. По прогнозам синоптиков, в ночь со вторника на среду будет самой холодной на неделе. Температура может опуститься до - 33 градусов. Потепление начнется с четверга.

Однако на выходные подготовку льда придется остановить из-за потепления.

ИСТОЧНИК KP.RU