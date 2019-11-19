МЧС предупреждает: в Пермском крае ожидается похолодание до - 33 градусов

СЕГОДНЯ 12:36 2019-11-19T12:38:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Прогнозы синоптиков сбываются. Температура в Пермском крае начала резко понижаться. В ГУ МЧС по Пермском краю предупреждают, что 19 и 20 ноября на территории края температура может упасть до - 33 градусов.

Кроме того, сохраняется вероятность гололеда и изморозевых отложений. Специалисты просят пермяков быть осторожнее, держаться подальше от деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач.

По сообщениям пермского ГИС-центра при ПГНИУ, ночь со вторника на среду будет самой холодной на этой неделе. Холода продержаться до четверга, 21 ноября. А в выходные температура начнет расти вверх и потеплеет до -5.

ИСТОЧНИК KP.RU