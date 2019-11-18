"Она даже пошевелиться боялась". Волонтеры спасают кошку-сфинкса, которую хозяева выкинули в подъезд

СЕГОДНЯ 18:35 2019-11-18T18:35:53+03:00

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Днем 18 ноября в одном из подъездов Перми нашли кошку-сфинкса. Хозяева выкинули ее в подъезд, хотя на улице уже очень холодно. У кошки абсолютно нет шерсти, она вся в каких-то царапинах. Бедняга от страха запрыгнула в детскую коляску и сидела там, боясь пошевелиться. Кто-то из местных жителей позвонил в приют и попросил о помощи.

- Каким должно быть сердце человека, чтобы выбросить в подъезд абсолютно беззащитное существо на верную смерть? - возмущается Галина Море, руководитель пермского приюта для кошек "Матроскин". - Даже в приюте кошка не может согреться, дрожит. Мы очень ищем для Дюймовочки - так мы ее назвали - ответственных хозяев и любящую семью! В ближайшее время мы стерилизуем кошечку и обследуем, и ее можно будет забирать.

Если вы хотите забрать Дюймовочку домой, звоните по телефону 89028052721 (Влада).

ИСТОЧНИК KP.RU