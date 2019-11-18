Модель из Пермского края вошла в пятерку самых сексуальных женщин России
Журнал «MAXIM» в очередной раз составил рейтинг самых сексуальных женщин в России. Пермячки уверенно закрепились в списке. Екатерина Шпица и ее коллега по цеху - Зоя Беребер участвуют в уже давно, а вот модель из Соликамска Вики Одинцова - дебютант этого года.
«Фитоняшка из Инстаграма», как ее прозвали на авторы рейтинга, покорила всех своим подтянутым телом и шикарными формами. Девушка заняла 4 место.
- Сама Вики в великолепной форме, что и обеспечило ей беспрецедентный дебют в нашем рейтинге: из ниоткуда – сразу на 4-е место! - пишут создатели рейтинга.
Зоя Бербер расположилась на 23 месте, а жгучая брюнетка Екатерина Шпица на 52/
ИСТОЧНИК KP.RU