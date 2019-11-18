На пермской эспланаде начали устанавливать новогоднюю елку
В этом году город начали украшать к празднику раньше времени. На улицах уже появились световые инсталляции, а на эспланаде начали устанавливать городскую елку.
В этом году в центре Перми установят новую ель высотой 30 метров. Новогоднюю красавицу появится на территории нового квартала эспланады. Сейчас ведутся работы по сборке каркаса.
Ель разработана по специальному уникальному по архитектуре и техническому исполнению дизайн-проекту. Елка будет иметь особое оформление, максимально приближенное к форме натуральной ели.
Конструкция ели предусматривает возможность изменять ее размер и высоту, дополнять декор.
Проект включает не только ель, но и ее украшения. Световой орнамент будет выложен из гирлянд и светящихся шаров. А на вершине установят звезду с подсветкой.
Уже 27 ноября горожане смогут оценить красоту новой елки – в этот вечер огни на ней будут зажжены
ИСТОЧНИК KP.RU