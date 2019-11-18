На пермской эспланаде начали устанавливать новогоднюю елку

СЕГОДНЯ 14:29 2019-11-18T14:32:16+03:00

Ель разработана по специальному уникальному по архитектуре и техническому исполнению дизайн-проекту

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В этом году город начали украшать к празднику раньше времени. На улицах уже появились световые инсталляции, а на эспланаде начали устанавливать городскую елку.

В этом году в центре Перми установят новую ель высотой 30 метров. Новогоднюю красавицу появится на территории нового квартала эспланады. Сейчас ведутся работы по сборке каркаса.

Ель разработана по специальному уникальному по архитектуре и техническому исполнению дизайн-проекту. Елка будет иметь особое оформление, максимально приближенное к форме натуральной ели.

Конструкция ели предусматривает возможность изменять ее размер и высоту, дополнять декор.

Проект включает не только ель, но и ее украшения. Световой орнамент будет выложен из гирлянд и светящихся шаров. А на вершине установят звезду с подсветкой.

Уже 27 ноября горожане смогут оценить красоту новой елки – в этот вечер огни на ней будут зажжены

ИСТОЧНИК KP.RU