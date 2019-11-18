2019-11-18T14:06:11+03:00
Спорт

В Прикамье прошли Чемпионат и Первенство края по тайскому боксу

В соревнованиях приняли участие 126 бойцов
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Фото Екатерины КоролевойФото Екатерины Королевой
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В Губахе состоялись Чемпионат и Первенство Пермского края по тайскому боксу. В состязаниях приняли участие 126 бойцов со всего региона, а генеральным партнером мероприятия выступил «Губахинский кокс» компании АО «Стройсервис».

В течение двух дней тайбоксеры из Перми, Лысьвы, Березников, Соликамска, Чердыни, Чайковского, Гремячинска и Губахи демонстрировали зрелищные и динамичные поединки, высокое мастерство и отличную технику ведения боя, вызвав шквал эмоций у зрителей. Сборная Губахи показала лучший результат, заняв первое общекомандное место.

«Уровень подготовки спортсменов заметно выше по сравнению с прошлым годом, - отметил президент федерации Пермского края по тайскому боксу Леонид Лившиц. - Очень радует, что усилия, прилагаемые тренерами, организаторами не проходят даром, и мы, безусловно, видим прогресс и развитие наших бойцов. Благодарим компанию «Стройсервис» и завод «Губахинский кокс» за всестороннее развитие тайского бокса в масштабах России и в Пермском крае, в частности. Благодаря этому пермские тайбоксеры имеют возможность участвовать соревнованиях не только в России, но и за границей. Так, на недавнем Чемпионате и Первенстве Европы в Минске сборная России вновь заняла первое общекомандное место. Пермский край представляли Виктория Русинова, взошедшая на высшую ступень пьедестала и Константин Шахтарин, занявший третье место».

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@TrueKPRU
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