Мэрия Перми выставит на торги площадку под строительство спорткомплекса

СЕГОДНЯ 13:48 2019-11-18T13:48:39+03:00

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В конце ноября администрация Перми проведет торги участков под строительство спортивного центра. Издание «Business Class» сообщает, что аукцион планируют провести 26 и 28 ноября.

Всего будет разыграно 34 участка. Среди них участок на Светлогорской, 17а в Кировском районе. Его площадь составляет 6 тысяч кв.метров. Он рассчитан на строительство спорткомплекса.

Также на аукцион выставят землю для возведения многоквартирного дома по ул. М. Горького, 10. Площадь участка – 1,3 тыс. кв. метров. Еще четыре участка будут разыграны для размещения общественных и административных организаций.

Остальные площадки, которые выставят на торги, имеют разрешение под возведение автостоянок, магазинов, площадок для отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU