Мэрия Перми выставит на торги площадку под строительство спорткомплекса
В конце ноября администрация Перми проведет торги участков под строительство спортивного центра. Издание «Business Class» сообщает, что аукцион планируют провести 26 и 28 ноября.
Всего будет разыграно 34 участка. Среди них участок на Светлогорской, 17а в Кировском районе. Его площадь составляет 6 тысяч кв.метров. Он рассчитан на строительство спорткомплекса.
Также на аукцион выставят землю для возведения многоквартирного дома по ул. М. Горького, 10. Площадь участка – 1,3 тыс. кв. метров. Еще четыре участка будут разыграны для размещения общественных и административных организаций.
Остальные площадки, которые выставят на торги, имеют разрешение под возведение автостоянок, магазинов, площадок для отдыха.
ИСТОЧНИК KP.RU