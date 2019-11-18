2019-11-18T13:28:40+03:00
Происшествия

В Перми в квартире многоэтажного дома нашли труп мужчины

По подозрению в совершении преступления задержали сожительницу погибшего
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В отношении 20-летней местной жительницы возбудили уголовное по статье «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны». Девушка защищалась от избиения и ударила сожителя ножом.

Преступление было совершено в марте 2019 года. Следователи установили, что между 20-летней девушкой и ее сожителем произошла ссора в их квартире в Кировском районе Перми. Мужчина начал избивать девушку. Защищаясь, она ударила его ножом в грудь. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

Суд приговорил девушку к одному году и двум месяцам ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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