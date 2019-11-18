Пермяк изнасиловал школьницу, которая пыталась узнать у него маршрут автобуса
В Перми возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в изнасиловании несовершеннолетней и грабеже.
Ужасное преступление было совершено в сентябре 2019 года в центре Перми. В районе Центрального рынка 17-летняя пермячка спрашивала у прохожих маршрут автобуса. Злоумышленник заметил девушку и предложил проводить ее до нужной остановки. Потерпевшая пошла с ним.
Мужчина завел девушку в безлюдное место, изнасиловал ее и ограбил. Злоумышленник похитил у несовершеннолетней девушки 8 тысяч рублей.
Девушка в этот же день обратилась в полицию. Злоумышленника быстро задержали и водворили в изолятор временного содержания.
Похищенное изъяли и возвратили потерпевшей. На данный момент злоумышленник ожидает суда.
ИСТОЧНИК KP.RU