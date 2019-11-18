2019-11-18T13:17:06+03:00
Происшествия

Пермяк изнасиловал школьницу, которая пыталась узнать у него маршрут автобуса

Также мужчина ограбил девушку
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Перми возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в изнасиловании несовершеннолетней и грабеже.

Ужасное преступление было совершено в сентябре 2019 года в центре Перми. В районе Центрального рынка 17-летняя пермячка спрашивала у прохожих маршрут автобуса. Злоумышленник заметил девушку и предложил проводить ее до нужной остановки. Потерпевшая пошла с ним.

Мужчина завел девушку в безлюдное место, изнасиловал ее и ограбил. Злоумышленник похитил у несовершеннолетней девушки 8 тысяч рублей.

Девушка в этот же день обратилась в полицию. Злоумышленника быстро задержали и водворили в изолятор временного содержания.

Похищенное изъяли и возвратили потерпевшей. На данный момент злоумышленник ожидает суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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