Пермяк изнасиловал школьницу, которая пыталась узнать у него маршрут автобуса

СЕГОДНЯ 12:45 2019-11-18T13:17:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Перми возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в изнасиловании несовершеннолетней и грабеже.

Ужасное преступление было совершено в сентябре 2019 года в центре Перми. В районе Центрального рынка 17-летняя пермячка спрашивала у прохожих маршрут автобуса. Злоумышленник заметил девушку и предложил проводить ее до нужной остановки. Потерпевшая пошла с ним.

Мужчина завел девушку в безлюдное место, изнасиловал ее и ограбил. Злоумышленник похитил у несовершеннолетней девушки 8 тысяч рублей.

Девушка в этот же день обратилась в полицию. Злоумышленника быстро задержали и водворили в изолятор временного содержания.

Похищенное изъяли и возвратили потерпевшей. На данный момент злоумышленник ожидает суда.

ИСТОЧНИК KP.RU