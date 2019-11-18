Очередной случай живодерства? В Перми в лесу нашли собаку с отрезанной лапкой

СЕГОДНЯ 12:02 2019-11-18T12:02:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Перми волонтеры спасают собаку с отрезанными лапками. Как рассказал в группе "Антидогхантер" ее руководитель Семен Филипповский, ее обнаружили в лесном массиве у жилого комплекса в Закамске.

- У животного отрезаны части лапы, - сообщил он. - Собаке повезло - ее нашел еще трое суток назад мужчина, он кормил беднягу, но не знал, куда обратиться. Через знакомых пермяк вышел на меня. Первичный осмотр показал, что у собаки обморожение и истощение. Мы еле вытащили ее из леса - дороги там нет, только снег, который сразу тает.

После того, как собаку доставили в клинику, выяснилось, что у нее еще и множественные переломы. Неизвестно, что с ней случилось. Некоторые считают, что такие травмы мог "оставить" только человек.

- Прекратите намеренно калечить здоровых зверей! - возмущаются в комментариях пермяки. - Откуда такая жестокость?

ИСТОЧНИК KP.RU