2019-11-18T11:06:49+03:00
Общество

В трех районах Перми отключат холодную воду

Это связано с ремонтными работами
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Перми в ближайшие дни отключат холодное водоснабжение. Запастись водой необходимо жителям трех районов города. Компания "НОВОГОР-прикамье" сообщает, что отключение воды связано с ремонтными работами.

Так, сегодня 18 ноября до 15:00 воды не будет в Дзержинском районе Перми:

- Парковый, 54/1, 54/2

- Подлесная, 43, 45, 47, 47А, 6

Во вторник, 19 ноября, с 9:00 до 20:00 краны пересохнут в домах по адресам:

-Боровая, 2А, 3

-Василия Каменского, 1, 2, 4Б, 5, 7

-Герцена, 2

-Гремячинская, 18/1, 71

В четверг, 21 ноября, водой придется запастись жителям Свердлловского района:

- Баковый, 5 лит Б, 5 лит В

-Борчанинова, 71А, 77, 83, 85

-Камчатовская, 26, 5

- Шоссе Космонавтов, 10А, 13, 14, 16, 17, 18, 23, 25

- Краснофлотская, 15

- Механошина, 12, 14

- Парижской Коммуны, 49

- Пушкин, 104/1А

- Революции, 66

- Эпроновская, 13

22 ноября без воды останутся жители Индустриального района:

- Стахановская, 51, 53, 54, 55, 57

ИСТОЧНИК KP.RU

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