В трех районах Перми отключат холодную воду
В Перми в ближайшие дни отключат холодное водоснабжение. Запастись водой необходимо жителям трех районов города. Компания "НОВОГОР-прикамье" сообщает, что отключение воды связано с ремонтными работами.
Так, сегодня 18 ноября до 15:00 воды не будет в Дзержинском районе Перми:
- Парковый, 54/1, 54/2
- Подлесная, 43, 45, 47, 47А, 6
Во вторник, 19 ноября, с 9:00 до 20:00 краны пересохнут в домах по адресам:
-Боровая, 2А, 3
-Василия Каменского, 1, 2, 4Б, 5, 7
-Герцена, 2
-Гремячинская, 18/1, 71
В четверг, 21 ноября, водой придется запастись жителям Свердлловского района:
- Баковый, 5 лит Б, 5 лит В
-Борчанинова, 71А, 77, 83, 85
-Камчатовская, 26, 5
- Шоссе Космонавтов, 10А, 13, 14, 16, 17, 18, 23, 25
- Краснофлотская, 15
- Механошина, 12, 14
- Парижской Коммуны, 49
- Пушкин, 104/1А
- Революции, 66
- Эпроновская, 13
22 ноября без воды останутся жители Индустриального района:
- Стахановская, 51, 53, 54, 55, 57
ИСТОЧНИК KP.RU