В Прикамье пройдет благотворительный йога-марафон «Дышать»

СЕГОДНЯ 10:47 2019-11-18T10:47:11+03:00

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Помочь и себе и тяжелобольным детям. Такая возможность будет у пермяков в ближайшее время. 8 декабря в Перми пройдет йога-марафон «Дышать». Цель мероприятия - помочь детям, которым необходима кислородная поддержка.

«Твой выдох — это чей-то вдох» — так звучит слоган события.

Пермяки сделают традиционные 108 кругов Сурьи Намаскар под звуки музыки и в сопровождении сертифицированных тренеров по йоге. Присоединиться могут даже те, кто не был знаком с йогой до этого мероприятия.

Каждый участник йога-марафона получит большое детское спасибо и памятный подарок от подопечных «Дедморозим» — браслеты, которые помогут изготовить подопечные фонда в знак благодарности.

ИСТОЧНИК KP.RU