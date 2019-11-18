2019-11-18T10:01:13+03:00
Общество

В Перми жителя Краснодара осудят за экстремизм

Он участвовал в деятельности запрещенной религиозной организации
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Перми признали виновным жителя Краснодарского края. 43-летний мужчина с 17 июля 2017 года до 22 мая 2018 года состоял в запрещенной за осуществление экстремистской деятельности на территории Перми религиозной организации.

Мужчина знал, что организация, в которой он состоял, запрещена законом, но участвовал распространении веры. Также он пропагандировал деятельность запрещенной организации в общественных местах и жилых помещениях.

Его задержали, возбудили уголовное дело. Сейчас злоумышленник ожидает суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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