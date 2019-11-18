Пермский «УРАЛХИМ» победил в Спартакиаде крайкома Росхимпрофсоюза - 2019

СЕГОДНЯ 09:32 2019-11-18T09:32:32+03:00

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Сборная команда филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми в 2019 году вновь стала лучшей в Спартакиаде пермской краевой организации Росхимпрофсоюза. Заключительные соревнования престижного спортивного первенства прошли в минувшие выходные в Соликамске.

В спортивных состязаниях по 12 видам спорта в течение года принимали участие 10 команд. Они представляли ведущие организации химической отрасли Прикамья: филиалы «ПМУ» и «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Перми и Березниках, НПО «Биомед» в Перми, «Уралкалий» в Соликамске и Березниках, «Метафракс» в Губахе и другие.

Спортсмены «ПМУ» заняли первые места в шести видах спорта: лыжных гонках, гиревом спорте, футзале, легкоатлетическом кроссе, волейболе и баскетболе. В соревнованиях по дартсу пермяки стали серебряными призёрами, а в стрельбе и настольном теннисе завоевали бонзу.

Спартакиада началась в январе в Березниках с соревнований по волейболу. Тогда спортсмены пермской площадки «УРАЛХИМа» не проиграли ни одного матча. В феврале в Соликамске прошли лыжные гонки и эстафета. Заняв первые места в обеих дисциплинах, команда «ПМУ» стала победителем этих соревнований.

В марте в Губахе состоялись первенства по гиревому спорту, плаванию, дартсу и стрельбе. Наши спортсмены традиционно оказались лучшими гиревиками, одержав победу во всех четырех весовых категориях. В дартсе команда «ПМУ» завоевала «серебро» в командном зачёте. Кладовщице филиала «ПМУ» Лилии Москотиной удалось стать абсолютной чемпионкой среди женщин. В стрельбе из пневматической винтовки с четвертого места в командном зачёте сборная предприятия поднялись на призовое третье. А в плавании команда пермской площадки «УРАЛХИМа» стала пятой.

В начале июня в Губахе химики состязались в футболе. Не проиграв ни в одной встрече, спортсмены филиала «ПМУ» стали чемпионами первенства. В августе в Березниках прошёл легкоатлетический кросс. В нём спортсмены филиала «ПМУ» со значительным отрывом также стали победителями соревнований.

Осенью прошли заключительные соревнования по шахматам, настольному теннису и баскетболу. Состязания принесли в копилку сборной «ПМУ» бронзу в настольном теннисе и золото в баскетболе. Шахматисты филиала «ПМУ» стали четвертыми в общем зачёте.

Галина Балдуева, председатель первичной профсоюзной организации филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:

– Наши спортсмены на протяжении многих лет становятся лучшими в спартакиаде крайкома Росхимпрофсоюза. Однако быть первыми – это не только почёт, но и большая ответственность. Нужно постоянно совершенствоваться, улучшать показатели. Для этого требуются дисциплина, нацеленность на результат - качества, важные как в спорте, так и в работе.