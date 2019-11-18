"Как это омерзительно". Жители Березников пожаловались на престарелого эксгибициониста

СЕГОДНЯ 08:05 2019-11-18T08:08:33+03:00

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Днем 17 ноября в группах города Березники в соцсетях появилась информация о пожилом эксгибиционисте, которые гулял по парку. Очевидцы добавили, что он был одет во все черное.

- В парке Комсомольский ходит эксгибиционист - мужчина пожилого возраста, - сообщила местная жительница. - Фу, как это омерзительно. Пошел в сторону 12 школы.

В комментариях некоторые возмутились, что женщина не вызвала полицию, хотя нужно было оповестить о случившемся сотрудников правоохранительных органов.

- Жаль нет мороза в -50 градусов, - посетовали некоторые.

ИСТОЧНИК KP.RU