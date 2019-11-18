В Пермском крае иномарка насмерть сбила пешехода
Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте
-Фото: архив "КП"
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Авария произошла вечером 17 ноября. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, ДТП произошло на трассе Пермь-Усть-Качка. Автомобиль «Ниссан-Жук» сбил 38-летнего местного жителя.
По предварительной информации, пешеход перебегал дорогу в неустановленном месте. Пострадавший скончался на месте от полученных травм. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU