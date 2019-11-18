В Пермском крае иномарка насмерть сбила пешехода

СЕГОДНЯ 08:03 2019-11-18T08:03:33+03:00

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Авария произошла вечером 17 ноября. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, ДТП произошло на трассе Пермь-Усть-Качка. Автомобиль «Ниссан-Жук» сбил 38-летнего местного жителя.

По предварительной информации, пешеход перебегал дорогу в неустановленном месте. Пострадавший скончался на месте от полученных травм. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU