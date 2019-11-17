В Перми автоледи на «зебре» сбила 47-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 07:40 2019-11-17T08:09:43+03:00

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ДТП произошло вечером в субботу, 16 ноября. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, около 20:00 по улице Монастырская двигался автомобиль «Nissan Juke». По предварительной информации, 35-летняя автоледи при повороте на регулируемом пешеходном переходе сбила 47-летнюю женщину.

Пострадавшая получила серьезные травмы головы. Также у женщины выявили перелом лучевой кости. Медики «скорой помощи» осмотрели ее и рекомендовали амбулаторное лечение.

По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU