В Перми автоледи на «зебре» сбила 47-летнюю женщину
Пострадавшая получила серьезные травмы
-Фото: архив "КП"
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ДТП произошло вечером в субботу, 16 ноября. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, около 20:00 по улице Монастырская двигался автомобиль «Nissan Juke». По предварительной информации, 35-летняя автоледи при повороте на регулируемом пешеходном переходе сбила 47-летнюю женщину.
Пострадавшая получила серьезные травмы головы. Также у женщины выявили перелом лучевой кости. Медики «скорой помощи» осмотрели ее и рекомендовали амбулаторное лечение.
По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU