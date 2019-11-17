2019-11-17T07:16:24+03:00
Происшествия

«Слетел в кювет и погиб». На трассе в Прикамье произошла страшная авария

Все произошло 16 ноября
Лилия Абибулаева
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Фото: ОГИБДД по Березниковскому округуФото: ОГИБДД по Березниковскому округу
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В субботу, 16 ноября, на трассе в Пермском крае произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина.

Как сообщили в ОГИБДДД по Березниковскому округу, по трассе М7 «Волга» двигался автомобиль ВАЗ-2115. В районе поселка Николаев Посад 39-летний водитель не справился с управлением и вылетел в кювет.

Машина перевернулась. В результате ДТП водитель получил серьезные травмы. Мужчина погиб до прибытия бригады «скорой помощи».

По данному факту ДТП ОГИБДД Отдела МВД России по Березниковскому городскому округу ведется проверка

ИСТОЧНИК KP.RU

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