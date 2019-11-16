«Погиб под завалом». В Прикамье на людей обрушилась стена дома
В субботу, 16 ноября, в поселке Пожва Юсьвинского района рабочие разбирали старое деревянное одноэтажное здание. Во время работ часть стены дома обрушилась и придавила двоих человек.
На место происшествия приехали пожарные.
- К сожалению, вопреки законодательству, на территории Юсьвинского района не создано аварийно-спасательное формирование, поэтому все спасательные работы проводятся подразделениями пожарной охраны, - объяснили в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Сотрудники 14-го отряда противопожарной службы Пермского края извлекли людей из-под завалов, но один из них погиб, а второго увезли в больницу на машине скорой медицинской помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU