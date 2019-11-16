«Погиб под завалом». В Прикамье на людей обрушилась стена дома

16 Нояб. 17:10 2019-11-16T17:23:35+03:00

Пострадали два человека, одного из них спасти не удалось

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В субботу, 16 ноября, в поселке Пожва Юсьвинского района рабочие разбирали старое деревянное одноэтажное здание. Во время работ часть стены дома обрушилась и придавила двоих человек.

На место происшествия приехали пожарные.

- К сожалению, вопреки законодательству, на территории Юсьвинского района не создано аварийно-спасательное формирование, поэтому все спасательные работы проводятся подразделениями пожарной охраны, - объяснили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сотрудники 14-го отряда противопожарной службы Пермского края извлекли людей из-под завалов, но один из них погиб, а второго увезли в больницу на машине скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU