«Всех взорву!» В Пермском крае мужчина открыл газ и угрожал устроить взрыв в многоквартирном доме

16 Нояб. 16:33 2019-11-16T16:33:15+03:00

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15 ноября в Березниках мужчина угрожал взорвать многоквартирный дом. Житель квартиры на первом этаже дома по улице Парижской коммуны открыл все вентили газовой плиты и заявил, что всех взорвет.

На место происшествия приехали сотрудники оперативных служб - полиции, скорой помощи, а также газовики. Мужчину удалось остановить. Газ перекрыли.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе краевой полиции, сейчас делом занимается следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU