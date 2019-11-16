«Всех взорву!» В Пермском крае мужчина открыл газ и угрожал устроить взрыв в многоквартирном доме
Его едва удалось остановить
.Фото: Василий Вахрин
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15 ноября в Березниках мужчина угрожал взорвать многоквартирный дом. Житель квартиры на первом этаже дома по улице Парижской коммуны открыл все вентили газовой плиты и заявил, что всех взорвет.
На место происшествия приехали сотрудники оперативных служб - полиции, скорой помощи, а также газовики. Мужчину удалось остановить. Газ перекрыли.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе краевой полиции, сейчас делом занимается следственный комитет.
ИСТОЧНИК KP.RU