«Она лежала и даже не могла шевелиться». Пермские волонтеры спасли енотовидную собаку
Шестимесячного щенка енотовидной собаки сбила машина.
- Малышка лежала на трассе и даже не могла шевелиться, - рассказала зоозащитница Галя Море.
Проезжавший мимо водитель остановился, подобрал енотовидную собаку и отвез ее в ветеринарную клинику. Около месяца животное лечили и наконец решили, что щенок уже сможет жить самостоятельно на воле.
- Мы осмотрели ее, сделали рентген, поставили прививку от бешенства и обработали от паразитов, - сказала Галя Море. - Проблем со здоровьем у нее не обнаружено - поэтому самое время отпустить малышку обратно в лес. Если оставлять на зимовку, то привыкнет к людям и не сможет жить в дикой природе совсем. Она родилась и росла на воле, и мы верим, что она обязательно найдет себе пару и отыщет норку, чтобы залечь в спячку.
По словам волонтеров, енотовидные собаки - единственные из семейства псовых, кто залегают в спячку на самые холода. Поэтому было решено отвезти щенка в то же место, где его нашли, но подальше от дорог.
ИСТОЧНИК KP.RU