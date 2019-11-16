2019-11-16T15:06:01+03:00
Дом. Семья

«Она лежала и даже не могла шевелиться». Пермские волонтеры спасли енотовидную собаку

Животное сбили на трассе
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Галя Море.Фото: Галя Море.
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Шестимесячного щенка енотовидной собаки сбила машина.

- Малышка лежала на трассе и даже не могла шевелиться, - рассказала зоозащитница Галя Море.

Проезжавший мимо водитель остановился, подобрал енотовидную собаку и отвез ее в ветеринарную клинику. Около месяца животное лечили и наконец решили, что щенок уже сможет жить самостоятельно на воле.

- Мы осмотрели ее, сделали рентген, поставили прививку от бешенства и обработали от паразитов, - сказала Галя Море. - Проблем со здоровьем у нее не обнаружено - поэтому самое время отпустить малышку обратно в лес. Если оставлять на зимовку, то привыкнет к людям и не сможет жить в дикой природе совсем. Она родилась и росла на воле, и мы верим, что она обязательно найдет себе пару и отыщет норку, чтобы залечь в спячку.

По словам волонтеров, енотовидные собаки - единственные из семейства псовых, кто залегают в спячку на самые холода. Поэтому было решено отвезти щенка в то же место, где его нашли, но подальше от дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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