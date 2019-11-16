Пермская пальма вошла в число «живых памятников» России

СЕГОДНЯ 14:03 2019-11-16T14:03:42+03:00

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Старейшее растение ботанического сада Пермского университета – пальма, посаженная профессором Александром Генкелем, - получила статус всероссийского памятника живой природы. Ее внесли в реестр уникальных старовозрастных деревьев, представляющих особую биологическую ценность.

- Пальма профессора Генкеля является старейшей финиковой пальмой на Урале, - рассказали в пресс-службе ПГНИУ. - Она на 20 лет старше Пермского университета, в этом году пальме исполнилось 123 года.

Высота пальмы превышает 12 метров. Она уже не вмещается в оранжерею ботанического сада. Поэтому сейчас идут работы по проектированию надстройки над оранжереей, чтобы пальма могла стоять там в полный рост.

Напомним. профессор Генкель - основатель и первый директор ботанического сада Пермского университета.

ИСТОЧНИК KP.RU