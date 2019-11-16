Пермская пальма вошла в число «живых памятников» России
Старейшее растение ботанического сада Пермского университета – пальма, посаженная профессором Александром Генкелем, - получила статус всероссийского памятника живой природы. Ее внесли в реестр уникальных старовозрастных деревьев, представляющих особую биологическую ценность.
- Пальма профессора Генкеля является старейшей финиковой пальмой на Урале, - рассказали в пресс-службе ПГНИУ. - Она на 20 лет старше Пермского университета, в этом году пальме исполнилось 123 года.
Высота пальмы превышает 12 метров. Она уже не вмещается в оранжерею ботанического сада. Поэтому сейчас идут работы по проектированию надстройки над оранжереей, чтобы пальма могла стоять там в полный рост.
Напомним. профессор Генкель - основатель и первый директор ботанического сада Пермского университета.
ИСТОЧНИК KP.RU