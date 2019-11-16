В Прикамье дети едва не провалились под лед

СЕГОДНЯ 12:11 2019-11-16T12:11:35+03:00

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Школьники устроили беготню на льду пруда в городском парке Чусового. Как сообщает очевидец в соцсетях, ребята добегали до самой середины, где еще очень тонкий лед. И едва не провалились в ледяную воду. Мужчина вмешался и согнал детей со льда.

«Родители, объясните детям, что в купании летнем и зимнем есть две большие разницы», - написал он ВКонтакте.

Чусовляне поддержали тревогу, отметив, что этой осенью уровень воды в реке очень поднялся. И лед образовался при высоком уровне воды. «А сейчас уровень воды снижается , лед проседает и разламывается на части . Так что дети могли оказаться подо льдом».

Кстати, неделю назад в Чусовом провалился под лед на реке мальчик, гулявший с друзьями без присмотра родителей. К счастью, он только промок.

Дети на льду.дети на льду

ИСТОЧНИК KP.RU