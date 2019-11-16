В Перми показали новый эскиз здания театра оперы и балета

СЕГОДНЯ 08:55 2019-11-16T08:55:23+03:00

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«Союз архитекторов» на своей странице в Facebook показал эскиз фасада нового здания театра оперы и балета, которое должно быть построено в Разгуляе.

Новое здание театра должно быть построено к декабрю 2022 года – об этом говорилось в пятницу, 15 ноября во время визита в Пермь вице-премьера РФ Виталия Мутко. На состоявшемся заседании оргкомитета по празднованию 300-летия Перми были представлены характеристики театра: общая площадь здания - 32 тысячи квадратных метров, зрительный зал на 1250 - 1350 мест, сцена размером 21х27 метров, оркестровая яма с тремя рабочими уровнями, репетиционные залы.

Строительство новой сцены должно начаться в 2020 году. Ориентировочная стоимость - 10,35 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU