2019-11-16T09:00:02+03:00
Общество

«Не видел, что подписал». В Перми у инвалида по зрению отобрали квартиру из-за договора, который он не смог прочитать

В дело вмешалась прокуратура
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: архив "КП"
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Житель Мотовилихи - инвалид по зрению – нуждался в деньгах. Необходимую сумму он решил взять в долг. Но кредитор воспользовался тем, что мужчина почти не видит, и вместо договора займа подсунул ему на подпись договор залога недвижимого имущества, по которому несвоевременная оплата денежного займа влечет взыскание квартиры.

Через некоторое время кредитор обратился в третейский суд. И судья постановил, что должник обязан вернуть сумму займа, оплатить проценты и штраф, а также отдать залоговую квартиру.

Пришлось инвалиду бы остаться на улице. Но после его обращения в прокуратуру Пермского края, прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании недействительными договора залога и сделки.

- Мотовилихинский районный суд Перми исковые требования прокурора удовлетворил, указанный договор признан недействительным, применены последствия недействительности сделки, - сообщили в краевой прокуратуре. - В настоящее время квартира инвалиду возвращена.

Было отменено и решение третейского суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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