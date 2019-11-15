В Перми напротив СИЗО №1 установят памятник Ф.М. Достоевскому

СЕГОДНЯ 14:50 2019-11-15T14:50:20+03:00

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В Перми в сквере Декабристов напротив СИЗО №1 установят памятник великому русскому писателю Ф. М. Достоевскому. С такой инициативой выступило Пермское отделение Российского общества Достоевского.

Общество готово взять на себя все затраты на установку памятника. Предположительно на установку уйдет около 10 миллионов рублей. Памятник планируют выполнить из бронзы, а постамент, на котором будет стоять Достоевский - из гранита.

Мэр города Дмитрий Самойлов уже подписал постановление.

ИСТОЧНИК KP.RU