В Перми прошел экологический форум «В гармонии с природой»

СЕГОДНЯ 14:23 2019-11-15T14:23:02+03:00

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14 ноября в Перми состоялся краевой экологический форум «В гармонии с природой», организованный с целью развития и поддержки общественных экологических инициатив и гражданской активности жителей Пермского края. На форуме были подведены итоги регионального этапа Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности в Пермском крае».

В 2019 году региональный этап «Дней защиты» проводился с 15 апреля по 15 сентября под девизом: «Экология. Безопасность. Жизнь». Организатор акции - Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края совместно с экологическими организациями, администрациями районов, промышленными предприятиями и волонтерами провели в Прикамье более 21 тысячи просветительских и природоохранных мероприятий. В этом году в акции приняли участие 40 муниципальных образований с общим охватом около 41% населения Пермского края, а также промышленные предприятия, учреждения образования и культуры, заповедники, общественные организации.

Участники форума обсудили экологические проблемы региона, обменялись опытом успешной реализации эколого-просветительских проектов. В обсуждении приняли участие представители промышленных предприятий края, в числе которых ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». «ЛУКОЙЛ» - одна из первых российских компаний, в которой принят документ «Политика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды». Действующая в настоящее время в компании программа включает в себя около тысячи экологических мероприятий. Активнейший участник этой программы - пермский нефтеперерабатывающий завод «ЛУКОЙЛа».

Вера Мартынюк, помощник генерального директора по связям с общественностью, рассказала об экологических мероприятиях ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Так, в сентябре текущего года совместно с представителями общественных и экологических организаций на предприятии стартовала экологическая акция «Общественный контроль». Проводился анализ проб воздуха непосредственно на производственной площадке предприятия и в трех контрольных точках на границе санитарно-защитной зоны Осенцовского промышленного узла. Во всех пунктах экологического контроля содержание вредных веществ в атмосфере оказалось существенно ниже предельно допустимых концентраций.

В этот же день состоялся круглый стол на тему «Экология производства», организованный ООО «ЛУКОЙЛ - Пермнефтеоргсинтез» совместно с региональным отделением партии «Единая Россия» Пермского края. В его работе приняли участие представители пермских властей, промышленных предприятий города. Здесь обсудили резонансные экологические проблемы региона, рассмотрели перспективы развития промышленных производств и системы экологического мониторинга.

Вот уже 13 лет по инициативе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» для юных экологов открывает свои двери Конкурс школьных экологических проектов «Пермь - мастерская будущего» - визитная карточка предприятия. Открытием конкурса в этом году стала работа учеников и педагогов МАОУ СОШ №132 «Бердинг в Перми» о чемпионате по спортивной орнитологии. Словом, пермские нефтепереработчики постоянно заботятся об окружающей среде

В завершение работы форума состоялась торжественная церемония награждения активных участников акции «Дни защиты от экологической опасности» в Пермском крае.