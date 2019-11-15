На строительство концертно-спортивного комплекса на участке товарного двора планируют выделить 6,7 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 14:21 2019-11-15T14:21:36+03:00

Комплекс будет рассчитан на 10,5 тысяч мест

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Строительство нового концертно-спортивного центра может обойтись краевому бюджету в 6,7 миллиардов рублей. Издание «Business Class» сообщает о том, что соответствующий проект внес губернатор Прикамья в Заксобрание.

Проект предусматривает и строительство, и благоустройство центра и территории. Комплекс вместит 10,5 тысяч мест.

Строительство планируют начать уже 2022-2024 годах. На это из краевого бюджета планируют выделить 6,7 миллиардов рублей.

После окончания строительства объект передадут «Центру спортивной подготовки».

ИСТОЧНИК KP.RU