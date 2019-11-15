2019-11-15T14:19:48+03:00
Дом. Семья

"Чувствует боль в глазах каждую секунду". Хозяева выкинули кошку на улицу из-за болезни

Сейчас кошка в пермском приюте
Лилия Абибулаева
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Фото: Приют "Матроскин"Фото: Приют "Матроскин"
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- Она забилась в самый темный угол и дрожала от страха, а из ее глаз текли слезы! - с ужасом рассказывают волонтеры приюта «Матроскин».

Когда Меланту нашли, она была похожа на скелет. Бывшие хозяева избавились от кошки, когда узнали, что у нее болят глазки и даже не пытались ее лечить. У кошечки секвестр роговицы глаза и некротические изменения обоих глазиков. Она испытывает жуткую боль просто от того, что видит.

Меланту забрали в приют, ее осмотрели врачи и уже на следующей неделе ей сделают операцию - глазки удалось сохранить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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