2019-11-15T13:02:14+03:00
Общество

В Прикамье подорожали мясо и пельмени и подешевели яблоки и креветки

Изменения цен заметны среди продуктов и не только
Екатерина ГАСПЕР
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Цены в октябре изменились, но по большинству товаров не сильно.Цены в октябре изменились, но по большинству товаров не сильно.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Пермьстат опубликовал изменения цен на потребительском рынке Пермского края по итогам октября. Из фруктов больше всего подорожали бананы и апельсины – на 9% и 12,5% соответственно. А цена груш, лимонов, винограда и яблок снизилась на 1,8 – 9,6%.

В октябре на 1%-3,2% выросли цены на говядину, пельмени, манты, равиоли, мясные консервы для детского питания, сосиски и сардельки. Дешевле на 2,2-3,5% стали мясо индейки, мясные консервы, вареные колбасы, куры охлажденные и мороженые.

Кроме того, подорожали рыбное филе, мороженые кальмары, мороженая рыба, кроме лососевых (на 2%-3,3%), сухие молочные смеси для детского питания, творожные сырки, глазированные шоколадом, сметана (на 0,8%-2,1%), хлеб, печенье, маргарин, рис, оливковое масло, какао, кетчуп, яйца, греча (на 1,2%-6,1%). Подешевели мороженые креветки, рыба лососевых пород, соленые и копченые рыбные деликатесы, рыбные консервы в томатном соусе (на 1,3%-4,2%), кисломолочные продукты и йогурт (1,2%-2,5%), зефир, пастила, подсолнечное масло, варенье, джем, повидло, пшено, кофе, сахар, пшеничная мука (на 1,8%-5,5%).

Среди непродовольственных товаров выросли в цене ноутбуки, цветы, пылесосы, кремы для лица, золотые обручальные кольца, дизельное топливо, кровати для новорожденных, миксеры и блендеры (на 1,9%-5,1%). Понизились в цене флэшки, электрические лампы, мыло, ламинат, женские колготки (на 1,6%-3,7%).

На 8% увеличились в стоимости поездки на такси, а вот цены на билеты на поезд и на самолет упали – на 3% и 13,2% соответственно. Подешевели на 0,8%-4,8% туры за границу, кроме Греции и Финляндии, туда цены чуть-чуть выросли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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